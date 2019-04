Workshop Desenvolve Gestão de Pessoas

A Gestão Todos Pela Nossa Cidade, em parceria com a Desenvolve Soluções, promoveu na noite desta quinta-feira (04), um Workshop sobre Liderança Estratégica nas Organizações.

A noite foi conduzida por Nathália Beatriz, Administradora, Especialista em Desenvolvimento Humano e Gestão, Coach, Empreendedora da Desenvolve Soluções, e contou com um público significativo de Lagoanovenses. O objetivo do workshop é potencializar para obter os resultados esperados.

“Acreditamos que o conhecimento e as diversas formas de inovar, são as ferramentas essenciais para o desenvolvimento, por isso priorizamos momentos como este. Aproveito para agradecer as meninas da Desenvolve pela disponibilidade em estarem em Lagoa Nova e realizar este momento.” Falou o prefeito Luciano Santos.