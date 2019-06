Vivaldo pede que seja inserido médico psiquiatra no quadro de pessoal dos hospitais regionais do RN

Defensor da luta psiquiátrica no Rio Grande do Norte, o deputado Vivaldo Costa (PSD) encaminhou pedido ao secretário estadual de saúde pública, Cipriano Maia, para que aconteça a inserção de médico psiquiatra no quadro de pessoal dos hospitais regionais de todo estado. O parlamentar justificou o crescente aumento de doenças psicológicas, muitas ligadas aos novos estilos de vida que a sociedade vem levando com o avanço da tecnologia.

“Além de deputado, minha formação é a medicina. E sempre pautei meus mandatos na defesa de um atendimento mais digno aos que sofrem de transtornos mentais. Hoje isso é cada vez mais comum, com casos de grave e leve intensidade. A depressão tem matado muitos jovens, muitos pais e mães. Cabe ao poder público, principalmente ao executivo, uma atenção especial na prevenção e combate às doenças mentais. Ademais, é imprescindível que os hospitais regionais do Estado do Rio Grande do Norte ofereçam uma estrutura de psiquiatria para a prevenção e tratamento das doenças psicológicas”, destacou Vivaldo.

Nos serviços de saúde são utilizados como referência o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais e a Classificação Internacional de Doenças (CID). É facilmente identificável que os transtornos mentais acarretam um problema de saúde pública, não só no Brasil como no mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) vem alertando sobre esse aumento progressivo entre jovens e adultos, o que traz a necessidade de discutir o tema e os vários determinantes que levam ao sofrimento da população.

Assessoria de Comunicação do Deputado Vivaldo Costa – Ismael Medeiros