UFRN inscreve municípios para projeto Trilhas Potiguares de 2019

(ASCOM – Reitoria/UFRN)

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está com inscrições abertas para municípios no Programa Trilhas Potiguares, cuja participação em 2019 terá como temática “Desenvolvimento Sustentável”. Os municípios interessados devem efetuar inscrição até 18 de fevereiro de 2019.

Para participar, os municípios devem apresentar população de até 15 mil habitantes, além de assinar Termo de Compromisso com a UFRN, em 22 de março de 2019. Entre as atribuições da gestão da cidade selecionada estão indicar um representante municipal como coordenador local; oferecer alimentação, hospedagem e transporte local à equipe nas visitas previstas durante a semana de atuação no município; disponibilizar materiais de expediente, limpeza, consumo e equipamentos necessários à realização das ações; bem como outras atribuições que podem ser conferidas na Chamada.

A inscrição do município será realizada a partir do preenchimento da Ficha de Inscrição, a qual deve ser encaminhada para o e-mail trilhas_potiguares@hotmail.com, ou entregue na Coordenadoria de Ações Comunitárias da Pró-Reitoria de Extensão (Proex-UFRN), ou ainda, por via postal. O resultado está previsto para ser divulgado até 19 de março de 2019. Confira a Chamada no site da Proex: http://www.proex.ufrn.br/editais/edital?id=284683730