TRT-RN recebe visita de consultor do 16º Prêmio INNOVARE

Do total de 617 práticas inscritas na 16ª edição do Prêmio Innovare três são desenvolvidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN): o

projeto Gestão de Depósitos Judiciais, o programa Novos Rumos/TRT21 e o TRT21 na medida.

A partir deste mês os consultores do Innovare, advogados com grande conhecimento sobre o sistema de justiça brasileiro, iniciam as visitas às práticas em todos os estados. A verificação e os relatórios preparados por eles vão auxiliar os jurados na escolha dos trabalhos vencedores.

Participam das Comissão Julgadora do Innovare ministros do STF e STJ, desembargadores, promotores, juízes, defensores, advogados e outros profissionais de destaque interessados em contribuir para o desenvolvimento do nosso Poder Judiciário.

Nesta semana, o TRT-RN recebeu a visita do advogado Reginaldo Medeiros Gomes, consultor do Prêmio Innovare no Rio Grande do Norte. Ele foi recebido pelo presidente do tribunal, desembargador Bento Herculano Duarte Neto e conheceu os programas desenvolvidos pelo TRT-RN que estão disputando o prêmio neste ano.