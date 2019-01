“Temos boas expectativas e iremos trabalhar muito em 2019”, diz Prefeito Odon Jr

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Após participar da solenidade de posse da Governadora Fátima Bezerra na tarde desta terça-feira, 01, em Natal, o Prefeito Odon Jr ressaltou a boa relação e confiança na professora que governará o Estado do RN pelos próximos 4 anos. “Temos boas expectativas com o Governo Fátima e confiança na sua capacidade e de sua equipe”, comentou, afirmando que possui bom acesso com os novos secretários estaduais e que buscará ampliar as parcerias com Deputados Estaduais e Federais e Senadores.

Em entrevista na manhã desta quarta-feira, 02, o Prefeito de Currais Novos comentou sobre as expectativas para 2019. “Vamos trabalhar por uma Currais Novos cada vez melhor em 2019, temos uma equipe dedicada e iremos bater às portas dos nossos representantes em Brasília, na Assembleia e Governo do Estado para avançarmos muito mais”, comentou.

Para este ano, o Prefeito Odon Jr destacou a conclusão e entrega de obras como pavimentação de ruas, Passagem Molhada do bairro Alto de Santa Rita, estrutura física do Teatro Municipal, UBS Radir Pereira, 5 UBS na Zona Rural, Reforma de 9 Unidades Escolares Rurais, Barragem da Malhada Limpa, dentre outras.