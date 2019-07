Setor de odontologia do Huab realiza ação de orientação e esclarecimentos sobre o Teste da Linguinha

Teste da linguinha A partir do dia 22 de dezembro de 2014, a Lei nº 13.002/2014, conhecida como “Teste da linguinha”, torna obrigatória a realização do teste da linguinha em recém-nascidos nas redes pública e privada em todo o país. A data em que a lei foi sancionada foi adotada como sendo o Dia Nacional do Teste da Linguinha.

Neste mês de junho, o setor de Odontologia do Huab realizou entre os dias 19 e 21, ações de orientação e esclarecimentos para as mães internadas e também aquelas que estava em atendimento de consultas no hospital. Foi distribuído um folheto, e feita uma explanação da importância do exame para a saúde dos pequenos.

O teste só pode ser realizado por um profissional de saúde capacitado; consiste em verificar se o freio que liga a língua do bebê à boca apresenta algum tipo de deformação. Se houver o problema, a criança pode desenvolver a chamada língua presa, dificultando a amamentação e, por isso, a cirurgia é indicada.

Correção da linguinha (FRENOTOMIA)

A frenotomia (pequeno corte e separação do frênulo lingual). Esse procedimento é realizado no HUAB em crianças com até 12 meses de idade.

O HUAB é referência em toda a região do Trairi, pois possui o selo “Amigo da Criança”. Realiza, desde 2015, não somente o diagnóstico dos frênulos alterados nos recém-nascidos, como também as frenotomias nos casos com indicação. Esta é feita no leito (inclusive na UTI neonatal), antes da alta da mamãe e do seu bebê, permitindo a não interrupção da amamentação.

Para a capacitação, o hospital enviou uma dentista e uma fonoaudióloga, ambas da EBSERH, para fazerem o treinamento com a idealizadora do Protocolo de Martinelli (2013), a fonoaudióloga Roberta Martinelli.

Atualmente, o hospital possui uma equipe multidisciplinar composta por 4 cirurgiões-dentistas, 2 TSBs, 2 fonoaudiólogas, além de 4 residentes de odontologia.

