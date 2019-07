SESC SAÚDE MULHER CHEGA EM CURRAIS NOVOS

Jornalista Mazilton Galvão

A cidade de Currais Novos recebe mais uma vez a unidade móvel do Sesc Saúde Mulher. A unidade disponibilizará mamografias e preventivos, além de orientações sobre saúde sexual feminina, entre os dias 25 de julho a 30 de agosto. A solenidade de instalação, na qual a população pode conhecer a estrutura da unidade, será nesta quarta, dia 24, às 17h30, no estacionamento da Rodoviária.

A meta do projeto é realizar 1.664 exames, divididos entre mamografias (832) e preventivos (832), também conhecidos como Papanicolau, além de 1.365 orientações sobre saúde. Enfermeira, educadora em saúde, técnica de radiologia, artífice compõem a equipe que assistirá às currais-novenses.

A estrutura é equipada com consultório ginecológico, sala de mamografia com mamógrafo digital, banheiro, sala de atendimento e área externa para as palestras.

Os agendamentos dos exames já estão sendo realizados no munícipio por meio dos agentes de saúde, e poderão ser feitos na própria unidade após a solenidade de instalação. Podem fazer o exame Papanicolau mulheres com idade entre 25 e 64 anos. Já as mamografias são destinadas a mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos.

Os documentos necessários para o agendamento dos exames são RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. A Sesc Saúde Mulher funciona às segunda-feira, das 13h às 18h; de terça a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h e nas sextas-feiras, das 8h às 12h.

Sobre o projeto

O RN foi pioneiro no país ao receber, em 2012, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher, à época um projeto piloto. Desde então, já foram realizadas 47.914 exames de mamografias e preventivos, além de 153.221 ações de educação em saúde.

Das 54.088 mulheres atendidas pela unidade em 29 municípios potiguares, foram detectadas alterações em 990 delas a partir dos exames ofertados pelo projeto, sendo encaminhadas ao serviço público de saúde para dar continuidade ao tratamento.