Santa Cruz e Passa e Fica terão eleições em 3 de fevereiro

Os municípios potiguares de Passa e Fica e de Santa Cruz, na região Agreste, terão eleições suplementares no próximo dia 3 de fevereiro. A data foi definida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

Os eleitores dessas cidades voltarão às urnas entre as 8h e as 17h. Os mandatos da prefeita e vice-prefeito do município de Santa Cruz, Fernanda da Costa Bezerra e Ivanildo Ferreira Lima Filho e de Passa e Fica, Leonardo Lisboa e Aluízio Almeida de Araújo, foram cassados pela Justiça Eleitoral por causa da prática de abuso de poder político com repercussão econômica nas eleições de 2016.