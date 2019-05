Rio Grande do Norte terá quase 4 mil vagas de temporários para Censo 2020

A Gerência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Rio Grande do Norte comunica que o estado terá 3.926 vagas de temporários para o Censo Demográfico de 2020. O governo federal publicou nesta segunda-feira, 6, portaria autorizando o órgão a contratar mais de 234 mil profissionais para atuarem no Censo do próximo ano.

Do total de vagas, 3,3 mil serão para recenseador que coleta as informações junto à população. Outra atividade com número alto de vagas é o de agente censitário supervisor (382). Serão contratados ainda supervisores, coordenadores censitários e agentes censitários operacionais.

A contratação dos profissionais depende de aprovação prévia em processo seletivo simplificado. O contrato terá duração de até um ano, prazo que pode ser prorrogado de acordo com a necessidade de conclusão dos trabalhos.

O edital de abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado será publicado no prazo de até seis meses com detalhes sobre a escolaridade exigida para cada atividade e a remuneração. Nas últimas seleções, a exigência era de ensino fundamental completo para o cargo de recenseador.

A portaria informa que as contratações serão formalizadas somente mediante disponibilidade de dotações orçamentárias específicas.

Veja vagas no quadro abaixo: