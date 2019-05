Reunião com Coronel Araújo, Secretário de Segurança Pública do RN Tive reunião hoje acompanhado do Chefe de Gabinete Rodolfo Lucena com Coronel Araújo, Secretário da Segurança Pública do RN, relatei a ele a nossa preocupação com alguns assaltos no município e reforcei a necessidade do Projeto de Monitoramento por Câmeras, que o Estado possa captar recursos nessa área. Também tratamos do reforço de policiais no período junino, na Vaquejada e na Festa de Santana e ele nos informou que já estão trabalhando no planejamento de ações para os períodos festivos do Seridó. Parabenizei o Coronel Araújo, o Delegado Osmir de Oliveira, Major Henrique e toda a equipe da segurança do RN por estarem conseguindo diminuir os índices de violência e criminalidade no Estado nesses 4 primeiros meses do Governo Fátima

Cidade Odon Jr esteve visitando a Comunidade Cachoeira semana passada e logo após a Secretaria de Agricultura fez a manutenção com máquinas da estrada que liga o Bairro Sílvio Bezerra de Melo a Comunidade e a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos enviou o setor de iluminação pública para fazer o trabalho de revisão da iluminação na Comunidade. Essas foram algumas das solicitações da Associação através do Presidente Carlinhos e da população que foram atendidas.