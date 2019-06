REPRESENTANTES DA BIG RIVER GOLD VISITAM CURRAIS NOVOS

Currais Novos recebeu na manhã desta terça, 25, a visita dos diretores da Big River Gold, antiga Crusader, empresa Australiana que irá explorar a extração de ouro no município, dentro do Projeto Borborema, que teve sua Licença de Instalação autorizada pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Idema, em abril passado.

A visita dos diretores tem por objetivo agilizar os processos e os tramites para a inicialização da operação aqui no município. “Nossa expectativa é de iniciarmos a produção já no primeiro semestre de 2020, após a conclusão do estudo de viabilidade econômico, que deverá ficar pronto até novembro próximo”, explica Andrew Richards, atual diretor presidente da Big River.

Segundo Júlio Nery, diretor operacional da empresa, a visita também tem por objetivo conhecer a região e suas potencialidades, os prestadores de serviços e a indústria local que podem vir a serem parceiros do projeto. “Nossa grande prioridade será a contratação de mão de obra local. Vamos conhecer e buscar firmar parceria com o IFRN local na criação de cursos técnicos profissionalizantes voltados à mineração e mecânica industrial”, disse Júlio.

O prefeito Odon Júnior disse está feliz com a visita dos diretores e ressaltou a importância do município se preparar para esse momento. “Estamos todos ansiosos para que tudo transcorra de forma positiva. Sabemos da grande importância de um projeto como esse, do investimento que será feito (cerca de 800 milhões de reais), mas precisamos estar preparados. Precisamos capacitar nossa mão de obra e a prefeitura, junto com o Governo do Estado e o Governo Federal têm um papel fundamental nesse engajamento”, afirmou Odon.

O vice prefeito Anderson Alves lembrou também da importância para nossa econômica, afirmando “que esse pode vir a ser o início de um novo ciclo para a nossa economia, não só com a geração de emprego e renda, mas com a possibilidade real da vinda de outras indústrias do setor para o nosso município, consolidando de vez nossa região, como grande pólo de produção mineral”.

De acordo com a coordenadora do projeto Borborema no Rio Grande do Norte, Jucieny Barros, “o projeto Borborema em Currais Novos se destaca pela utilização de novos métodos de exploração de minério de forma mais sustentável. O nosso processo industrial utilizará o reaproveitamento de água das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) da Caern e terá o rejeito filtrado, prensado e transformado em rejeito seco”, afirma Jucieny.

Participaram ainda da reunião, a diretora administrativa da Big River Gold, Diana Uchoa; e o geólogo Nirlando Viana.