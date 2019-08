REITOR DO IFRN VEM A CURRAIS NOVOS PARA APRESENTAR CT MINERAL

O Reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte -IFRN, o Professor Wyllys Abel Farkatt Tabosa, participou na manhã desta terça, 06, de uma palestra para apresentar ao poder público municipal a equipe que estará a frente do Centro de Tecnologia Mineral, além de mostrar o que é e de como irá funcionar esse importante projeto que promete revolucionar e resgatar a atividade mineral de Currais Novos e região.

“Iremos trabalhar com a perspectiva da sustentabilidade ambiental, sob duas vertentes, que é a do desenvolvimento tecnológico, trazendo novas tecnologias de reutilização de resíduos; mas também sob a vertente da prestação de serviço e apoio, desde o pequeno minerador, até grande empreendimentos, como os que já estão previstos serem instalados aqui na região”, disse o Professor Wyllys, lembrando ainda que a inauguração do CT Mineral está prevista para meados de setembro próximo.

O CT Mineral é uma unidade de pesquisa do IFRN que tem entre seus objetivos o desenvolvimento de pesquisas científicas e inovação tecnológica, capacitação de mão de obra e prestação de serviços comerciais nas áreas geológica, mineral e metalúrgica, como diversos tipos de ensaios com rochas diferenciadas.

Para o engenheiro de minas e professor aposentado João Batista, que será o diretor geral do CT Mineral de Currais Novos, “o CT Mineral permitirá o desenvolvimento mais acelerado das atividades de suporte ao setor mineral fundamentais no contexto estadual. Será um estimulador para as práticas de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com empresas do setor mineral. O que deverá aumentar a demanda por serviços tecnológicos no setor”, frisou o diretor.

O Prefeito Odon Júnior equiparou a chegada do CTM, a chegada do IFRN a Currais Novos. “Os IFs foram uns dos grandes legados deixados pelo governo do PT, do ex-presidente Lula. E o CT Mineral é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes investimentos do Governo Federal em Currais Novos. A implantação desse Centro representa um grande passo para o desenvolvimento de nossa região. Será um local de referência nacional e internacional nas pesquisas aplicadas para o setor mineral”, comentou o Prefeito.

Com investimentos de cerca de R$ 7 milhões será um dos mais importantes e modernos centros de pesquisa mineral do país. Foi construído com recursos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública brasileira de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas.

O Centro conta com uma área construída de 1084 m². O espaço conta com laboratórios de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de preparação de amostras, caracterização tecnológica e de processamento mineral, além de salas de treinamento, para estudo, pesquisa, incubadoras de empresas e espaços de apoio para a parte administrativa do Centro que atenderão pesquisadores, alunos e empresários.

Também participaram da palestra o vice prefeito Anderson Alves, secretários e assessores municipais, além dos vereadores Radir Dias, Leilza Trajano, Zefinha Moura e Tercia Leda.