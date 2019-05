Regimento da Polícia Montada é homenageado na Assembleia Legislativa

Crédito da Foto: João Gilberto



Com a missão de atuar preventivamente como força de dissuasão em locais passíveis de perturbação da ordem pública, e, repressivamente, no controle de distúrbios civis, reintegração de posse em cumprimento de ordem judicial, desinterdição de vias públicas, policiamento de praças desportivas e em grandes eventos, policiamento ostensivo com cavalos, e na demonstração de cunho educacional e recreativo com utilização de cavalos, o Regimento da Polícia Montada (RPMON) foi homenageado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

Por proposição do deputado Coronel Azevedo (PSL) que, emocionado, relembrou: “Na minha história dentro da Policia Militar, me orgulho de ter integrado o esquadrão de cavalaria, onde tive momentos únicos de amizade e companheirismo com os bravos policiais que ali estavam, enfrentando e superando dificuldades”. O Coronel Azevedo ainda falou sobre os contingenciamentos e dificuldades relacionadas à alimentação dos policiais militares do RN.

O Coronel Josemar Tavares Câmara discursou em nome dos homenageados. “A vida na caserna é apaixonante pelos ideais lá existentes e nos permite momentos salutares como esse de participar e ser homenageado na casa do povo. Hoje enfrentamos desafios diferentes dos do passado. Desafios mais ideológicos do que físicos, valores pervertidos e atitudes de se fazer o que se quer e não o que é permitido em lei”, afirmou Coronel Josemar.

A RPMON integra a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte há 23 anos e é composto por três Esquadrões de Polícia Montada, distribuídos em Natal, Parnamirim e Mossoró.

Porém, a utilização dos primeiros solípedes no policiamento ostensivo no Rio Grande do Norte foi em 1914, quando soldados utilizavam cavalos para reforçar o policiamento no então Batalhão de Segurança.

Homenageados

Coronel PM Lenildo Melo de Sena

Coronel PM Josemar Tavares Câmara

Coronel PM Marcos Antônio de Miranda de Medeiros (In Memoriam))

Tenente Coronel PM Dimas Vicente da Silva

Tenente Coronel VET Orlando Claudio Gadelha Simas Procópio

Major PM Edmilson Rodrigues Fontes

Capitão PM Ricardo Valadares Pereira dos Santos

Sargento PM Djalma Ambrósio da Silva

Sargento PM Emilson de Barros Cirilo

Sargento PM Sebastião Enéas do Nascimento

Sargento PM Getúlio de Oliveira Bastos

Cabo PM Jackson Félix da Silva

Cabo PM Reinaldo Jorge da Rocha

Jose Arimatéia da Silva.