Reestruturação da Biblioteca Pública Câmara Cascudo entra em fase de conclusão

A reforma do prédio da Biblioteca Pública Câmara Cascudo está em fase de conclusão. Nesta quinta-feira, 20, o governador Robinson Faria visitou a biblioteca que estava fechada desde 2012 e teve o projeto de reestruturação retomado em agosto de 2017.

A administração estadual está investindo R$ 2.017.872 milhões em obras e equipamentos. Os recursos são do Governo do Estado, através do projeto Governo Cidadão, financiado pelo Banco Mundial.

Foram realizados serviços na cobertura, instalação hidráulica, elétrica, implantada a climatização, equipamentos de combate a incêndio e elevadores. Ainda foram instalados plataformas e rampas de acessibilidade, novos pisos e revestimentos, esquadrias de alumínio, grades de proteção e sistema de segurança.

A biblioteca também ganha salas de vídeo com ilhas de edição, salas de estudo, lanchonete e auditório. Para a conclusão das obras faltam serviços elétricos, instalação de equipamentos e móveis.

O governador Robinson Faria destacou que “a reforma e reestruturação da Biblioteca Câmara Cascudo é um resgate da história e da cultura do Rio Grande do Norte. Educadores, alunos e população terão de volta sua biblioteca que dispõe de importante e vasto acervo, incluindo as obras dos nossos escritores e produtores culturais”.

Criada em 1963, a Biblioteca Câmara Cascudo completou 55 anos de existência em abril deste ano. O espaço físico que abriga a biblioteca é considerado um centro cultural, educacional e turístico potiguar.

O acervo da biblioteca conta com mais de 100 mil exemplares dentre livros, revistas, jornais, DVDs, fitas VHS e cassete, CDs e uma hemeroteca com recortes de cerca de 200 assuntos.