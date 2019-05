Realizada pelo Governo do Estado, ExpoNovos fortalece a agropecuária do Seridó

ASSECOM/RN

No Parque de Exposições José Bezerra de Araújo o Governo do Estado realiza, de ontem, sexta-feira, 03 e até domingo, 05, a 22ª ExpoNovos – Feira Agropecuária de Currais Novos. A ExpoNovos é uma das maiores exposições agropecuárias do Seridó, tem apoio da prefeitura de Currais Novos, Sebrae RN, IFRN, Fiern e participação de vários órgãos do Estado como a Secretaria de Agricultura, Emparn, Ceasa, Emater, Idiarn, Seara/Sedraf, AGN e instituições como a Anorc – Associação Norte-rio-grandenses de Criadores, a Ancoc – Associação Norte-rio-grandense de Criadores de Ovinos e Caprinos.

Ao visitar a ExpoNovos neste sábado, 04, a governadora Fátima Bezerra considerou fundamental a realização das feiras regionais: “As exposições agropecuárias promovem o desenvolvimento da região, impulsionam a cadeia produtiva, inclusive a familiar, e contribui para o intercâmbio entre criadores e produtores promovendo o crescimento econômico. Elas são resultado do trabalho integrado de vários órgãos e secretarias do governo em benefício do produtor rural”.

A feira tem mil animais em exposição – bovinos, caprinos e ovinos – julgamento de raças, torneio leiteiro e leilão. Na programação social o evento conta com show de bandas musicais, apresentações culturais, palestras e cursos, feira de artesanato regional e mostra de máquinas e implementos agrícolas.

Convidada por técnicos da Emparn a governadora aplicou a vacina contra a febre aftosa em uma vaca da raça Gir do plantel da empresa.

LEILÃO

Um dos pontos altos da ExpoNovos é o Leilão Seridó Terra do Leite, promovido pela Emparn, que oferece aos criadores animais com genética de alta qualidade, fruto das pesquisas realizadas pela Emparn em quase 40 anos de estudos para a melhoria das características dos animais e adaptação ao semiárido. Técnicos e pesquisadores da Emater, Emparn e Idiarn estão realizando palestras, no evento, levando conhecimento técnico aos agricultores e criadores.

CIDADANIA

Na feira, o governo do estado também promove ações de cidadania. A Seara/Sedraf realiza um mutirão do Programa Estadual de Documentação da Trabalhadora Rural. Foram atendidas 400 pessoas para emissão de RG e CPF. “Com este programa asseguramos o acesso das mulheres trabalhadoras rurais à documentação básica. Isto fortalece a cidadania e a autonomia, além de possibilitar acesso às políticas públicas e contribuir para a igualdade entre homens e mulheres”, registra a governadora Fátima Bezerra.

A governadora também visitou a unidade móvel de alimentos do Senai. A unidade, em parceria com o Sebrae RN, está ministrando cursos de corte de caprinos e ovinos e harmonização. “As aulas agregam valor à comercialização da carne e pode elevar a rentabilidade do produto em até 300%”, informa Celio Vieira, gerente do Sebrae RN em Currais Novos.

Para Fátima Bezerra “cursos como este incentivam o produtor que poderá obter melhor renda com sua criação. Além disso abre novas oportunidades de ocupação e renda com pessoas capacitadas para ofertas novidade com qualidade”.

A governadora também entregou certificados de conclusão do curso de tecnologia de produção de queijo ministrado em parceria com o IFRN.

Este ano a Exponovos cresceu e incluiu comerciantes e produtores locais dos ramos da alimentação e serviços. O prefeito de Currais Novos, Odon Júnior, destaca a ampliação da feira e o impacto positivo para o município e região. “Crescemos muito este ano e agradeço ao governo do estado pelo empenho para fazer melhor por nossa cidade, região e estado”.