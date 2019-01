Projeto de Qualidade de Vida do NASF reúne centenas de curraisnovenses em atividades físicas diariamente

INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Quem passa pela Praça Cristo Rei em Currais Novos no início da manhã ou no anoitecer já deve ter se deparado com alguns grupos de pessoas caminhando, correndo, se exercitando, situação bem parecida com o que ocorre na Praça “Amadeu Venâncio” no bairro JK, onde várias pessoas se reúnem para dançar, por exemplo. Todas estas atividades fazem parte do projeto de “Qualidade de Vida” do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) da Prefeitura Municipal de Currais Novos, que coordena uma série de ações que promovem a melhoria na saúde da população. Em reunião na manhã desta terça-feira, 22, o Prefeito Odon Jr se reuniu com a equipe para discutir mais ações do projeto.

“Este é um projeto de grande importância para a nossa cidade e nós queremos ampliar as atividades físicas para outros locais”, disse o Prefeito Odon Jr, que elogiou o trabalho dos educadores físicos Audenício, Júlio César e Hipólito. A coordenadora do NASF, Alana Moraes, e o Chefe de Gabinete, Rodolfo Lucena, também participaram da reunião.

Para o Professor Hipólito, Currais Novos é uma cidade privilegiada por ter projetos que incentivam a prática da atividade física. “Todas estas ações promovem uma enorme qualidade de vida na nossa população”, comentou. De acordo com o educador físico Audenício, seus aulões de dança, funcional e ginástica localizada incentivam muitas pessoas a buscarem uma melhor saúde. “Tem dias que a aula conta com mais de 150 alunos, e isso mostra o quanto as pessoas tem buscado estas atividades”, afirmou.

AULAS