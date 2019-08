Projeto Calçada Cidadã no Povoado Maxinaré

Ontem foi mais uma Edição do Projeto Calçada Cidadã, onde o prefeito Odon Jr. prestou contas e escutou as demandas da população do Povoado Maxinaré.

Reforma e Ampliação da Escola e Construção do Posto de Saúde da comunidade com apoio da população foram ações da Gestão Municipal que beneficiaram o Povoado Maxinaré nesse período de 2 anos e meio. Com o Posto de Saúde surgiu o atendimento do dentista para a Comunidade. Além disso, a Comunidade foi beneficiada com o corte de terra, investimentos no sistema de abastecimento de água, recuperação de estradas e melhorias na Iluminação Pública.

A população junto com a Associação da Comunidade que é presidida pelo Agricultor Familiar Eliel deram novas sugestões de investimentos para o Povoado Maxinaré.