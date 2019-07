Procissão com multidão encerra Festa de Sant’Ana em Currais Novos

Jornalista Rodrigo Rafael

Uma verdadeira multidão encerrou ontem sexta-feira (26) a Festa de Sant’Ana em Currais Novos, com a realização da tradicional procissão. O evento contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), que esteve acompanhado da advogada Milena Galvão.

“É sempre um momento de muita emoção participar da procissão em homenagem a Sant’Ana, padroeira de Currais Novos e de todo o povo seridoense. Oportunidade para todos renovarem sua fé e a esperança por tempos melhores”, disse Ezequiel.

Como ocorre todos os anos, a procissão seguiu a imagem da padroeira do município, Sant’Ana, e percorreu as principais ruas da cidade. Em seguida foi realizada a missa de encerramento da festa.