Presídio Federal de Mossoró chegou há 10 anos e trouxe junto o crime organizado

Crédito da foto: Arquivo/jornal de fato

O Presídio Federal de Mossoró completa 10 anos nesta quarta-feira, 3, sem nenhuma de comemoração por parte dos mossoroenses e oestanos. Muito ao contrário.

Obra do governo Lula (PT), hoje condenado e preso por corrupção e lavagem de dinheiro, só trouxe coisas ruins para a cidade potiguar. Nenhum ganho.

O ”caldeirão do diabo”, como é chamado o presídio, importou para a cidade os bandidos mais perigosos do país como Fernandinho Beira-Mar, Marcola, Elias Maluco, Marcinho VP, vindo junto com eles o crime organizado e seus alicerces.

A violência explodiu, a criminalidade fincou alicerces e Mossoró tornou-se uma das cidades mais violentas e inseguras do País, castigando o cidadão de bem.