Presidente da Câmara de Florânia é o nome do PSDB para concorrer a Prefeitura em 2020

Vereador Galo assumiu o Diretório Municipal e vai fortalecer o partido para lançar nomes fortes no próximo ano

Na onda de crescimento do PSDB em todo Estado, o partido terá candidatura própria também em Florânia, no Seridó. O presidente da Câmara Municipal, vereador Saint-Clay, o Galo assumiu o comando da legenda, na cidade da e é o nome para concorrer a prefeito. O PSDB hoje só tinha os vereadores Galo e Manoelzinho Pinto, que foi o mais votado nas eleições passadas.

Mas, o PSDB de Florânia ganhará vereadores e nomes que disputarão as urnas do próximo ano fortalecendo a legenda no Seridó. “Estamos iniciando conversas para atrair o maior número de candidatos a Câmara Municipal para o PSDB. As regras eleitorais mudaram e vamos unidos juntar forças e ouvir à população. Defendemos que o PSDB tenha candidatura própria em 2020. Nosso nome está à disposição”, afirmou Galo, que preside a Câmara Municipal.

Ezequiel recebeu pleitos e solicitações de ações importantes para Florânia e a região Seridó. “Vamos apresentar ações e apoiar os requerimentos para beneficiar a região Seridó, estamos na luta pela melhoria da estrada que liga São Vicente, Florânia e Jucurutu, a BR 226”, comentou Ezequiel Ferreira que também destacou o crescimento do partido no interior. “O PSDB também se fortalece em Forânia com o nome de Galo, presidente da Câmara Municipal, que está ouvindo os anseios da população”, disse.

Jornalista Rodrigo Rafael