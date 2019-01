Prefeitura inicia construção de novo canteiro na Rua Lula Gomes para melhoria do trânsito

INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O trecho inicial da Rua Lula Gomes em Currais Novos terá um novo canteiro para estacionamento com o intuito de amenizar os problemas no trânsito em horários de grande fluxo de veículos no centro da cidade. De acordo com o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOSU), Lucas Galvão, o novo canteiro central da rua (entre o Cemitério Sant’Ana e a Padaria Renascer) terá vagas específicas para carros, como já existe entre a Maré Mansa e a Farmácia “Pague Menos”, e nas laterais serão construídas vagas para motos.

“Esta obra irá melhorar o trânsito e dar melhor comodidade para a população com a oferta de mais vagas de estacionamento”, comentou o Secretário. De acordo com Lucas Galvão, um espaço na Rua João Pessoa será delimitado para o estacionamento de motos.