Prefeitura de Currais Novos realizará audiências públicas para elaboração da LDO 2020

A Prefeitura Municipal de Currais Novos realizará nos dias 05 e 08 de Abril duas audiências públicas para discutir com a população a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020, fundamental e de grande importância para o trabalho e prioridades do governo municipal. A primeira audiência acontecerá no dia 05 de abril às 8h30 no Salão Nobre do Palácio “Raul Macêdo”, sede da Prefeitura Municipal de Currais Novos, e a segunda audiência acontecerá no dia 08 de abril às 8h30 na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Currais Novos (Rua José Milanês, 50).

A LDO é de grande importância para o município pois define as prioridades para a elaboração da Lei Orçamentária Anual onde se definem os gastos mais importantes para a gestão municipal.