Prefeitura de Currais Novos e CAERN realizam obras de saneamento básico no “Alto de Santa Rita”

A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOSU está realizando obras de saneamento básico no bairro “Alto de Santa Rita” em parceria com a CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Na manhã desta terça-feira, 02, o Prefeito Odon Jr e o Secretário da SEMOSU, Lucas Galvão, visitaram o bairro para acompanhar os serviços.

“Essa era uma antiga reivindicação dos moradores do Alto de Santa Rita e estamos realizando o saneamento que é de grande importância para a saúde da população”, comentou o Prefeito Odon Jr. Mais de 600 metros de canos com espessura de 150mm já foram instalados em algumas ruas como Raimundo Cruz, Laercio Ferreiro, José Alves Pinheiro e Celso Cruz, interligando todas as casas ao sistema central coletor de resíduos. Ao final da obra mais de 90% do bairro estará totalmente saneado.

