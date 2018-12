Prefeitura de Currais Novos decreta ponto facultativo no próximo dia 24 de dezembro

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Prefeitura de Currais Novos publicou no Diário Oficial dos Municípios o Decreto nº 4772 que dispõe sobre “Ponto Facultativo” nas repartições públicas municipais no próximo dia 24 de dezembro (Segunda-Feira, véspera de feriado nacional, Dia do Natal).

Ficam excluídos os serviços essenciais cujas atividades não podem sofrer interrupção de continuidade, ficando a cargo dos responsáveis as convocações que se fizerem necessárias.