PREFEITURA CIDADÃ VAI AO POVOADO DA CRUZ

Jornalista Mazilton Galvão

No próximo sábado, dia 17, a Prefeitura de Currais Novos, através de suas secretarias, realizará a segunda edição do Projeto Prefeitura Cidadã, projeto que tem como objetivo levar aos bairros e comunidades ações e serviços de forma mais intensa e dinâmica, promovendo o acesso e a garantia dos direitos a todos os cidadãos.

Vários serviços serão oferecidos gratuitamente como:

– REFIS;

– Ouvidoria;

– Doação de mudas, arborização de vias e podas;

– Recuperação de estradas;

– Oficinas de artesanato;

– Apresentações culturais;

– Exposição de artes plásticas;

– Atendimento médico, distribuição de remédios, vacinação e testes rápidos;

– Ação em saúde bucal, atendimento nutricional e terapis;

– Ações em vigilância sanitária e zoonoses com vacinação e testes em cachorros e gatos;

– Atividades pedagógicas e torneio esportivo;

– Orientações sobre BPC, emissão do título de eleitor e do ID Jovem;

– Emissão de 2 via de CPF, Carteira do Idoso e atividades do Bolsa Família;

– Orientações sobre a tarifa social e rodas de conversas sobre a Violência contra a mulher e abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes;

– Entretenimento infantil com apresentações de histórias infantis, brincadeiras e pinturas de rostos;

– Serviços na rede de iluminação, carro fossa, esgotos, limpeza e paisagismo.

Segundo o Prefeito Odon Júnior, esse projeto “é de grande importância, pois a comunidade terá a oportunidade de receber serviços diferenciados e de grande valia para seus moradores”, afirma o prefeito.

Par a Secretária Municipal de Saúde, Alana de Morais, “é nosso dever proporcionar à população do município, especialmente os da zona rural, uma assistência continua e sistemática no âmbito da saúde. E esse projeto vem contribuir de forma significativa para a melhoria na qualidade de vida das pessoas”, disse Alana.