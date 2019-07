PREFEITO ODON JÚNIOR PARTICIPA DE REUNIÃO PARA DISCUTIR O ZONEAMENTO DA BACIA DO RIO PIRANHAS-AÇU

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte promove nesta sexta, dia 10, a quinta Oficina Regional para discutir de forma participativa a implementação das novas políticas do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia do Piranhas-Assu (MZPAS).

Este estudo visa a definição de diretrizes para a gestão da região da bacia, a integração de ações públicas de ordenação do território e do uso dos recursos naturais como norteador do desenvolvimento regional.

O projeto é executado por meio do Governo Cidadão, com recursos do empréstimo do Banco Mundial, em parceria com outros órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Seis oficinas regionais vão assegurar a participação dos moradores na elaboração do projeto final para definir o uso das águas do Piranhas-Assu.

Os técnicos do Estado estarão presentes ouvindo e conscientizando a população e autoridades sobre a importância da preservação ambiental seja nas ações ou nos investimentos futuros.

Para o prefeito Odon Júnior esse é um importante momento para todos os gestores e demais atores da sociedade civil organizada

acompanharem esse processo, “o qual promoverá o desenvolvimento econômico sustentável na região, a partir da compatibilização com a conservação e preservação ambiental. Temos o maior interesse, pois sabemos da grande importância da bacia Piranhas-Açú, especialmente, para Currais Novos e municípios vizinhos”, disse Odon.

As Oficinas Regionais já foram realizas nos municípios de Macau, Açu, Caicó e Parelhas. Hoje será a vez de Currais Novos e amanhã (11) Lagoa Nova. Cada um destes municípios representa um campo de atuação, e servirá de base para a mobilização dos atores estratégicos.

A bacia hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu é a maior da Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, com área total de 43.683 km². Seu território divide-se entre os Estados da Paraíba (60%) e do Rio Grande do Norte (40%). São 47 (quarenta e sete) os municípios situados na Bacia do Piranhas-Açu inseridos no território do RN, objeto deste Zoneamento Ecológico-Econômico.