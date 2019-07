PREFEITO ODON JÚNIOR PARTICIPA DA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DO ESTANDARTE DE SANT’ANA

A noite de ontem, 16, foi marcada pela cerimônia de hasteamento do Estandarte de Sant’Ana, solenidade que marca a abertura oficial da 211ª Festa de Sant’Ana, que este ano tem como tema “Com Sant’Ana viver a vocação batismal na perspectiva da missão e da unidade”.

O evento aconteceu após a tradicional procissão festiva, que saiu de frente a Capela de Santa Maria Goretti, trazendo os movimentos pastorais, grupos de jovens, associações religiosas, os grupos de trabalho que irão atuar na execução da festa, a população em geral e claro, a imagem peregrina de Sant’Ana.

Em entrevista, o prefeito Odon Júnior agradeceu o empenho de todos que fazem essa importante festa para a comunidade currais-novense. “Parabéns a todos e a todas que fazem essa grande festa. Esse é um momento de fé, devoção e de reencontro. Momento para agradecermos a nossa padroeira todas as bênçãos alcançadas. Que tenhamos todos uma festa de paz”, disse Odon.

O evento que foi animado pelo pela Banda Municipal Maetro Santa Rosa, contou ainda com as presenças de várias autoridades municipais, vereadores e um grande público, que lotou os arredores da Matriz de Santana para participar em seguida de missa em ação de graças por todos que irão trabalhar na festa.

O padre Cláudio Dantas, pároco de Sant’Ana, disse estar sendo um momento especial. ”Já havia vindo outras vezes como seminarista e como padre. Mas essa é minha primeira vez como Pároco e para mim tem um significado todo especial. Estou imensamente feliz em ver a alegria estampada nos rostos do povo de Currais Novos, que tão bem me acolheu. É também um momento especial de evangelização, momento de renovarmos nossa fé e de vivermos a nossa vocação batismal, buscando sempre a unidade. Que Deus nos cubra de bênçãos e que tenhamos uma santa e abençoada festa”, disse Pe Cláudio.

A programação da festa segue durante os próximos dias com as novenas, destacando o Jantar de Sant’Ana na quinta, dia 18; a Festa da Nostalgia, na sexta, dia 19; e a 25ª Feirinha de Sant’Ana, no sábado dia 20.