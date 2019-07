PREFEITO ODON JÚNIOR ASSINA PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLICLÍNICA REGIONAL EM CURRAIS NOVOS

Depois de participar da tradicional Festa do Agricultor, o prefeito de Currais Novos Odon Júnior foi à Caicó participar de uma importante reunião para tratar da implantação de uma Policlínica Regional em Currais Novos.

Durante o evento foi assinado um Protocolo de Intenções, entre a Prefeitura de Currais Novos, Governo do Estado e Universidade Federal do RN. “Esse protocolo de intenções que assinamos hoje, demonstra o interesse da Prefeitura de Currais Novos em sediar uma Policlínica Regional em parceria com o Governo do Estado e UFRN através de Consórcio Interfederativo de Saúde. Queremos somar esforços junto ao Governo do Estado para avançar na saúde especializada de média complexidade, que é hoje o setor mais frágil dentro do contexto do SUS. Para isso estamos colocando o espaço da atual Policlínica para ampliar essas atividades”, disse o prefeito Odon Júnior.

“Queremos ampliar a resolutividade em várias especialidades, contribuindo de forma significativa para o compromisso da Governadora Fátima Bezerra, em melhorar a saúde da população do nosso Estado”, disse o secretário de saúde do Estado, Cipriano Maia.

Participaram da reunião a Secretária Municipal de Saúde, Alana Moraes; o Secretário de Saúde do RN, Cipriano Maia; o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Professor José Daniel Diniz Melo; e representantes da AMS e AMSO (Associações dos Municípios da Região do Seridó).