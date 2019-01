Prefeito Odon Jr participou das posses da nova diretoria do Sebrae RN e FEMURN

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Durante agenda administrativa em Natal nesta quarta-feira, 16, o Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, participou das solenidades de posse do Conselho Deliberativo do SEBRAE RN e da nova diretoria da Federação dos Municípios do RN – FEMURN. No SEBRAE, o Prefeito teve encontro com o Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, e com o Diretor do Escritório Currais Novos do SEBRAE, Célio Vieira. “Conversamos sobre projetos e ações que tragam desenvolvimento e geração de empregos para Currais Novos, e sabemos das potencialidades que nosso município tem e vamos em busca de parcerias”, comentou o Prefeito. O Presidente do SindVarejo Currais Novos, Helder Araújo, também esteve na solenidade.

O novo Conselho Deliberativo do Sebrae/RN será presidido por Marcelo Fernandes de Queiroz, a diretoria executiva terá José Ferreira de Melo Neto (Diretor Superintendente), João Hélio Cavalcanti (Diretor Técnico) e Marcelo Saldanha Toscano (Diretor de Operações).

À tarde, o Prefeito de Currais Novos esteve na posse da nova diretoria da Federação dos Municípios do RN – FEMURN, que terá o Prefeito de São Paulo do Potengi, José Leonardo Cassimiro (Naldinho), como Presidente. O Prefeito Odon Jr será o 5º Vice-Presidente da Federação.

PATRIMÔNIO DA UNIÃO

Em reunião na manhã desta quarta-feira, 16, na Secretaria do Patrimônio da União (SPU) em Natal, o Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, assinou o termo de cessão de terreno da união para o município. “Com esta cessão do terreno iremos pleitear projetos de construção de moradias do Edital de Moradias do Governo Federal”, disse o Prefeito.