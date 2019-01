Prefeito Odon Jr e secretários municipais visitaram obras na manhã desta terça, 15

INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, visitou na manhã desta terça-feira, 15, algumas obras realizadas pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOSU), como a recuperação da parede lateral do Cemitério Sant’Ana (Rua Lula Gomes), e uma Parada de Ônibus na Avenida 13 de Maio (Em frente ao Cemitério Público Nossa Senhora de Fátima), no bairro Paizinho Maria.

Acompanhado dos secretários Lucas Galvão (SEMOSU) e Jorian Santos (Educação), o Prefeito também esteve na Escola Municipal “Professora Socorro Amaral”, no bairro Paizinho Maria, onde a Prefeitura está construindo um anexo para a educação infantil. O novo bloco contará com salas de aula para a pré-escola, banheiros adaptados e fraldário. De acordo com o diretor da escola, Edimilson Pereira, a escola vem recebendo mais alunos, tanto que a unidade contará com o “7º Ano” a partir deste ano. “Já superamos as matrículas de 2018 e isto é resultado do bom trabalho desenvolvido por toda a escola”, comentou o diretor. Para o Prefeito Odon Jr, estas e outras obras realizadas com recursos próprios do município são de grande importância para a população. “A obra de recuperação da lateral do cemitério era uma demanda antiga e estamos realizando, assim como a construção de um abrigo de passageiros na saída para Natal que dará maior comodidade à população, e esta ampliação da Escola Socorro Amaral era um desejo antigo que está se tornando realidade”, comentou.