Prefeito Odon Jr e Secretário Lucas Galvão visitam obras de pavimentação e saneamento

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Prefeito de Currais Novos, Odon Jr, e o Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOSU, Lucas Galvão, estiveram na manhã desta sexta-feira, 04, acompanhando obras de pavimentação e saneamento que estão sendo realizadas em alguns bairros da cidade. No “Parque Dourado”, o Prefeito e Secretário visitaram a Rua Monsenhor de Melo Lula, pavimentada no final do ano passado, e em seguida foram até a Rua Rodolfo Pereira, importante via de tráfego do bairro que também foi contemplada com a pavimentação.

No bairro Santa Maria Goreti, a Prefeitura em parceria com a CAERN realizou serviços de melhoria no esgotamento sanitário em trechos das ruas Professora Maria José Varela e Avenida Brasil que frequentemente apresentavam obstruções, acarretando em problemas para a população. “Começamos 2019 com diversas obras em andamento e iremos concluir algumas em breve, e este ano queremos realizar muitas ações em benefício da população”, disse o Prefeito Odon Jr.