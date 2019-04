Prefeito de Serra Negra do Norte recebe prêmio do Sebrae entre os sete do RN

O Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (Sebrae/RN) reuniu prefeitos, no início da tarde de hoje (04), para solenidade de entrega do Prêmio Prefeito Empreendedor “Governador Cortez Pereira”.

Do Seridó receberam o prêmio, os prefeitos Serginho Fernandes (Serra Negra do Norte) e Odon Júnior de Currais Novos.

Agradecer a oportunidade ao Sebrae/RN, que entregou a nossa gestão em Serra Negra do Norte o Prêmio “Prefeito Empreendedor Governador Cortez Pereira”, na categoria Empreendedorismo nas Escolas.

“É uma chance de mostrar nosso trabalho. Não ganhamos o prêmio só, mas com toda equipe. O Sebrae está de parabéns por estimular os municípios num momento difícil”, comentou Serginho que administra Serra Negra pela primeira vez.

O prêmio é entregue a cada dois anos e prestigia os gestores que implantaram projetos que primam pelo desenvolvimento econômico dos municípios, com incentivo ao empreendedorismo local.