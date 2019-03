Prefeito de Lagoa Nova busca parceria para melhoria da RN 041

Diante dos graves problemas que as chuvas têm causado à RN-041, pelo tempo também de uso da RN que nunca sofreram nenhuma intervenção de melhoria, o prefeito Luciano Santos, em parceria com o prefeito Odon Júnior da cidade de Currais Novos/RN, representantes do DER em Caicó e com a iniciativa privada está buscando meios e formas para solucionar as melhorias na RN-041.

“São unindo forças, que a gente pode conseguir resolver problemas crônicos como essa da RN-041, uma estrada que já possui mais de 25 anos, que foi construída e que nunca recebeu nenhuma melhoria para a segurança dos que trafegam aquela via.” Frisou o Prefeito Luciano Santos.