Prefeita Rosalba Ciarlini nega qualquer envolvimento ilícito com a construtora OAS

Crédito da foto: Carlos Costa/PMM

A prefeita Rosalba Ciarlini (PP) afirmou que não tem conhecimento de qualquer envolvimento com a construtora OAS, rechaçando informação de que ela teria recebido R$ 16 milhões de “caixa 2” entre 2010 e 2014, quando governou o Rio Grande do Norte.

A ex-governadora e atualmente no quarto mandato de prefeita de Mossoró, Rosalba garante que nunca trotou sobre o assunto com executivos da construtora, muito menos recebeu dinheiro revelado por reportagem do jornal O Globo desta quarta-feira (27).

A matéria do jornal carioca diz que a construtora OAS distribuiu entre 2010 e 2014 cerca de R$ 125 milhões em propinas e repasses de caixa dois a pelo menos 21 políticos de oito partidos. Rosalba é citada na reportagem, como se tivesse recebido R$ 16 milhões.

A lista de beneficiários elencada pelos delatores é multipartidária e reuniria alguns dos mais proeminentes políticos do país no período. Entre os acusados de receber propina estão o senador José Serra (PSDB-SP), o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), o ex-prefeito Eduardo Paes e o ex-governador Sérgio Cabral. Procurados, eles refutaram as acusações ou negaram-se a comentá-las.

A revelação é parte da delação premiada feita por oito ex-funcionários que atuavam na “Controladoria de Projetos Estruturados”, o departamento clandestino da empreiteira, homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ano passado e que era mantida até agora em sigilo.