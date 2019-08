Posse do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Currais Novos

Hoje foi um dia histórico para a luta das mulheres em Currais Novos por mais igualdade na sociedade. O prefeito de Currais Novos Odon Jr. deu posse a primeira composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Currais Novos que tem como Presidente a Administradora e Militante Feminista Rayssa Aline e várias representações do Governo e da sociedade.

A luta em prol da efetivação dos direitos das mulheres, contra a violência doméstica, contra o preconceito e por mais igualdade entre homens e mulheres ganha um forte aliado: o COMDIM – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Parabéns a todas as mulheres que lutam por uma sociedade mais justa!