Por decisão da Justiça Federal, Prefeitura de Currais Novos assume Pronto Socorro do Hospital Regional “Mariano Coelho”

A Prefeitura Municipal de Currais Novos, por uma decisão da Justiça Federal, assumiu nesta terça-feira, 01 de Janeiro, a Urgência e Emergência do Hospital Regional “Mariano Coelho”, ou seja, a porta de entrada da unidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os serviços de Pronto Atendimento que eram realizados na Policlínica “Monsenhor Ausônio” passam a ser feitos na urgência do HRMC.

Segundo a decisão, esta mudança é uma medida para aproveitar os profissionais do Hospital para suprir a demanda de recursos humanos nas UTI’s. É importante destacar que a Prefeitura Municipal de Currais Novos não está gerenciando os demais serviços do Hospital como internação, UTI e cirurgias, que ficam sob a administração do Estado. A Prefeitura Municipal de Currais Novos ressalta que o município buscará ser parceira do Estado para melhor atender a população.