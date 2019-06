Policiais civis e servidores da Segurança decidem participar de paralisação na sexta-feira

Crédito da foto: Divulgação/Sinpol/RN

Os policiais civis e servidores da Segurança do Rio Grande co Norte vão participar da paralisação nacional que será realizada nesta sexta-feira, 14, contra a reforma da Previdência. A medida foi tomada durante Assembleia Geral ocorrida nesta segunda-feira, 10.

“A categoria entendeu a necessidade de dizermos não à reforma da Previdência assim como será feito por vários outros segmentos em todo o Brasil no dia 14. Nosso movimento será feito no SINPOL-RN, seguido de um ato público feito pela nossa categoria na avenida Rio Branco”, comenta Edilza Faustino, vice-presidente do Sindicato.

Ainda durante a Assembleia Geral realizada nesta manhã, a Diretoria do SINPOL-RN colocou em deliberação alguns ajustes na proposta de reestruturação da carreira dos Policiais Civis, para que sejam englobados nas tratativas com o Governo do Estado. A categoria achou importante modificar alguns pontos e aprovou as mudanças.

“Em breve, iremos convocar uma Assembleia Geral específica para tratar sobre o aprofundamento dessas discussões da reestruturação da carreira e do andamento das negociações com o Governo”, informou Nilton Arruda, presidente do SINPOL-RN.

Ficou deliberado ainda que a concentração será na própria sede do Sindicato, na Cidade Alta, em Natal, durante todo o dia. A partir das 8h, os Policiais Civis e servidores da Sesed devem se dirigir ao SINPOL-RN ao invés das suas unidades de trabalho.