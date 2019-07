“PEQUENAS CIRURGIAS” SÃO RETOMADAS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL

A Prefeitura de Currais Novos, através da Secretaria Municipal de Saúde, retomou a realização de pequenas cirurgias na Policlínica Monsenhor Ausônio de Araújo Filho. Segundo a Secretária da Pasta, Alana Garcia, a sala está em pleno funcionamento, com equipamentos recém adquiridos e as marcações estão sendo realizadas direto na policlínica, mediante ficha de referência e cópia dos documentos, catão do SUS e comprovante de residência.

“Nossos médicos estão atendendo dez pacientes sempre nas segundas e quartas, que necessitavam de pequenos procedimentos cirúrgicos”, afirma Alana.

Ainda segundo Alana, a Policlínica vem realizando atendimento ambulatorial nos segmentos de psiquiatria, fonoaudiologia, pneumologia e pediatria, atendendo toda a população diariamente. “O paciente precisa passar pelo setor de regulação, com ficha de referência e cópias dos documentos para ter seu atendimento agendado”, conclui Alana.

A “Sala de Pequenas Cirurgias” da Policlínica Municipal Monsenhor Ausônio Araújo, atende pequenas cirurgias como as acontoplastias (unha encravada), lesões de pele, biópsias de lesão de pele e pequenas suturas. Foi concebida através da parceria do município e a Escola Multicampi de Medicina da UFRN. Conta com equipamentos de última geração, como bisturi elétrico e foco, assim como insumos de alta qualidade.