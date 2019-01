Pedagoga orienta pais sobre a escola ideal para os filhos

Crédito: Kelvin Oliveira

Faltam poucas semanas para o início do período letivo 2019 em Natal. Mesmo assim, é comum os pais apresentarem dúvidas sobre o que consideram como a “escola ideal” para os filhos. “O que deve ser levado em consideração?” e “Qual o melhor momento de colocar a criança no colégio?” são alguns dos questionamentos que surgem antes de realizar a matrícula.

“Uma decisão bem acertada impactará em um excelente aprendizado, especialmente a partir dos quatro meses de vida, quando os bebês podem ingressar no berçário”, afirma a pedagoga da Escola Lápis de Cor, Luciana Fortunato.

Para dar mais segurança à família antes da efetivação da matrícula em qualquer instituição de ensino, a especialista separou algumas dicas importantes que vão além de valores da mensalidade, caso a escola seja privada:

1 – primeiro é importante estabelecer quais os valores e objetivos que a família quer que sejam repassados para os pequenos;

2 – em seguida visite a escola e inspecione os espaços oferecidos pela instituição – se possível, leve a criança para este primeiro contato;

3 – conheça e converse com profissionais da equipe pedagógica;

4 – avalie o Projeto Político Pedagógico (PPP) e examine se ele está em consonância com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC);

5 – observe a formatação do ensino e os recursos tecnológicos que facilitam o aprendizado dos pequenos;

6 – perceba se a escola é acolhedora e se ela aparenta ser segura;

7 – analise se a instituição apresenta cases de sucesso ou pioneirismo no ensino oferecido.