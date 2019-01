Passagem Molhada do bairro “Alto de Santa Rita” é concluída pela Prefeitura

INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Passagem Molhada do bairro “Alto de Santa Rita” em Currais Novos, uma das obras incluídas no “Orçamento Participativo 2018”, foi concluída esta semana pela Prefeitura Municipal e deverá melhorar o tráfego de veículos e de moradores. O Prefeito Odon Jr, acompanhado do Secretário de Obras, Lucas Galvão, estiveram no bairro no fim da tarde desta quinta-feira, 17, para conversar com os representantes da Associação de Moradores, Tito e Léo, sobre os benefícios da obra. O vereador Ausônio também acompanhou a visita.

“A Passagem Molhada no Bairro Alto de Santa Rita garantirá um melhor acesso ao Conjunto Gilberto Lins, uma reivindicação antiga dos moradores e que foi proposta pela população para ser executada no Orçamento Participativo de 2018”, comentou o Prefeito Odon Jr. “Fico muito feliz de termos planejado no Orçamento Participativo essa obra e agora ela está executada servindo a população, e isso mostra o fortalecimento da cidadania e da democracia no nosso município”, disse Odon, que agradeceu à equipe da SEMOSU pela realização da obra.