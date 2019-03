Padre José Mário cobra pavimentação de trecho da RN-042 que liga Lagoa a Cerro Corá

Foto/Arquivo pessoal do Pe José Mário

O pároco da cidade de Lagoa Nova, Pe José Mário, usou sua rede social para cobrar do governo do estado, a pavimentação do trecho da RN-087, estrada que liga Lagoa Nova a cidade de Cerro Corá, um sonho da população dos dois municípios que compõe a região serrana. Em seu post, o Pe José Mário lembra das várias gestões do governo do estado, que em suas plataformas de campanha garantiram realizar esta obra tão aguardada pela população dos dois municípios, mas que na realidade até o momento não deram sinais que ela será realmente feita.

Confira a nota do Pe José Mário em seu perfil no Facebook

“Entra e sai governo, todos prometem fazer o asfalto desta estrada, mas de fato a população continua sofrendo a precariedade dos buracos, essa estrada que facilita a fraterna relação entre os dois municípios serranos, tem sido causa de prejuízos aos proprietários de automóveis, motos, etc.

Peço a governadora Fátima Bezerra, a qual respeito e estimo, em nome desses dois municípios, nesta querida e amada SERRA DE SANTANA, e lembrando que a Srª teve uma expressiva votação, que olhe com atenção para essa questão e outras. Lagoa Nova e Cerro Corá juntas soma uma população de aproximadamente 26.000,00 habitantes”

Padre José Mário de Medeiros

(Pároco de Lagoa Nova/RN)