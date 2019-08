Operação apura agiotagem e lavagem de dinheiro em Carnaúba dos Dantas

A Polícia Civil, com apoio do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 8, em Carnaúba dos Dantas, a operação Crime e Castigo. Ela visa desbaratar um esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro na cidade da região Seridó.

Segundo o MP, a investigação teve início após a Polícia Civil receber diversos relatórios, reportando movimentações suspeitas de aproximadamente R$ 35 milhões entre os anos de 2014 e 2018.

Na manhã desta quinta, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Acari contra os dois suspeitos de encabeçar o esquema criminoso e outras sete pessoas, além de uma empresa, suspeitas da atuarem como laranjas para lavagem do dinheiro.

Além das buscas, o Poder Judiciário determinou ainda o sequestro dos bens dos suspeitos, com o bloqueio de todas as suas contas bancárias.

Participaram da operação cinco delegados de Polícia, 15 policiais civis, 20 policiais militares, três promotores de Justiça e três servidores do MPRN.

As investigações terão continuidade na Delegacia de Polícia Civil de Acari, encarregada do caso. A agiotagem (empréstimo de dinheiro a juros) é crime, com pena de até 2 anos de prisão. Já a lavagem de dinheiro pode render até 10 anos de reclusão aos envolvidos.