Odon recebe o Prêmio Prefeito Empreendedor

“Estou muito feliz por ter recebido em nome de Currais Novos o Prêmio Prefeito Empreendedor Cortez Pereira do SEBRAE do RN na Categoria Inovação e Sustentabilidade através do Projeto Geoparque Seridó que estamos apoiando desde os primeiros dias da gestão.” Disse o prefeito.

O prefeito de Currais Novos ainda agradeceu a Secretária Ana Albuquerque, a Assessora Janaína Medeiros, as Assessoras Chankléa e Dolores que apostaram na iniciativa de participar do Prêmio e divulgar o trabalho concreto do Projeto Geoparque Seridó.

O prefeito muito feliz com o prêmio ainda disse: Vamos continuar investindo e fortalecendo o Desenvolvimento de Currais Novos através do Turismo e buscando articular e incentivar o empresariado local, comércio, indústria, mineração, serviços, agropecuária, agricultura familiar e a economia solidária.

Agradeço ao SEBRAE pelo Prêmio e incentivo as atividades empreendedoras nos municípios. Avante na luta!