Odon Lutando pela reabertura do IPERN em Currais Novos

O prefeito de Currais Novos esteve hoje com o Chefe de Gabinete do Deputado Francisco do PT, Olavo Ataíde, participando de reunião com o Presidente do IPERN, Nereu Linhares.

Odon Júnior foi reforçar o requerimento do Deputado Estadual Francisco do PT para que o IPERN volte a funcionar em Currais Novos. Atualmente o IPERN só tem sede no Seridó em Caicó. Essa também foi uma solicitação da vereadora Zefinha Moura de Currais Novos.

O Presidente do IPERN Nereu Linhares confirmou a intenção de reativar a sede do IPERN em Currais Novos, para atender os aposentados, pensionistas e servidores do RN que residem no Seridó Oriental.

“Enquanto Prefeitura Municipal de Currais Novos nos colocamos a disposição para colaborar com o Governo do Estado para reabrir o IPERN em Currais Novos e temos confiança que o Presidente Nereu Linhares em breve vai conseguir atender esse pleito do Deputado Francisco do PT, de Currais Novos e do Seridó Orienta” disse Odon.