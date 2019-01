Novos Diretores e Vice-Diretores da Rede Municipal de Ensino foram empossados ontem 17

INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Em solenidade na noite desta quinta-feira, 17, no Salão Nobre do Palácio “Raul Macedo”, sede da Prefeitura Municipal de Currais Novos, a Secretaria Municipal de Educação empossou os novos diretores e vice-diretores da rede municipal de ensino. O Prefeito Odon Jr, o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Jorian Pereira, o Diretor do SINTE Currais Novos, Professor Marinilzo, e os vereadores Bastião e Leilza, prestigiaram a solenidade.

A gestão democrática escolar é uma realidade em Currais Novos onde a comunidade escolar de cada unidade elege seus diretores e vices. “Desejo muita força e comprometimento aos novos gestores e me coloco a disposição para junto com a Secretaria de Educação somarmos esforços para o fortalecimento da educação pública municipal”, disse o Prefeito Odon Jr.

Foram empossados os seguintes diretores e vice-diretores: