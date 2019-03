Novo gestor da CAERN garante empenho na modernização do órgão

Foto: Demis Roussos.

“A Caern é uma grande companhia, mas diante dos tempos em que estamos vivendo ela tem um desafio pela frente. Além de cumprir sua missão irrenunciável, para a qual ela existe, que é atender a população com água potável e de qualidade, tratando da coleta e do esgoto, ela buscará aperfeiçoar cada vez mais a profissionalização dos seus quadros para que seja uma grande parceria lucrativa e contribua para os investimentos do RN em busca do desenvolvimento do nosso estado com sustentabilidade.” Foi anunciando esse desafio que a governadora Fátima Bezerra empossou, acompanhada do vice-governador Antenor Roberto, no auditório lotado da Governadoria, na tarde de ontem quarta-feira (20), o novo diretor-presidente da Caern, Roberto Sérgio Linhares.

Ela afirmou que a companhia vai continuar sob o controle do Estado e ainda será referência para o Nordeste bem como para o país, além de reforçar a importância do apoio do novo gestor para o alcance das metas. “Roberto Linhares é um homem que conquistou o respeito de todos, está acima de qualquer conotação de órgão partidário. Tem um estilo republicano que sempre pautou sua história de vida profissional. Ele traz uma experiência extraordinária, muito importante para a Caern e para o Estado atualmente, pois é necessário que a empresa dê lucro e esse lucro seja revertido para investimentos no RN”, frisou.

Roberto Linhares, que está sendo cedido pela Caixa Econômica Federal, destacou a missão confiada pela chefe do Executivo. “Chego com o compromisso de modernizar a empresa e aumentar a sua lucratividade, mas, principalmente, para fazer com que cumpra três pilares essenciais: o compromisso com o meio ambiente, com os valores sociais e com o crescimento financeiro da empresa”, afirmou Linhares, que acrescentou: “Um bem como a água não pode ser colocado fora do plano público.” A companhia possui hoje 2300 empregados, R$ 750 milhões de patrimônio líquido e capital social de aproximadamente R$ 1 bilhão.

A equipe de Linhares inclui ainda três diretores: diretor de Planejamento e Finanças, George Marcos; de Operação e Manutenção João Alberto Dantas e de Empreendimentos, Geny Formiga, os dois últimos são servidores de carreira do órgão que permanecem no cargo. Os diretores Administrativo e Comercial devem ser anunciados nos próximos dias.

PERFIL

Roberto Linhares é advogado, com pós-graduação (MBA) em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/Marpe e em Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS, pelo Inepad/UFBA. Empregado de carreira da Caixa Econômica Federal há quase 30 anos, ocupou praticamente todos os cargos regionais na gestão da Caixa, inclusive de Superintendente Regional no Estado do RN por quase 7 anos. Especialista e professor Mercado Financeiro e Finanças já tendo treinado mais de 4.500 profissionais de instituições financeira no RN e PB, além de atuar em outros Estados (DF, SP, PR). Comprometido com os valores da sociedade, sempre busca resultados nas empresas que trabalha, em Especial nas áreas Econômica, Social e Ambiental.