No Seridó, Ezequiel participa de Cavalgada do Agricultor na Festa de Nossa Senhora do Ó

Jornalista Rodrigo Rafael

Neste domingo (1º) foi realizada a tradicional Cavalgada do Agricultor da Festa de Nossa Senhora do Ó, padroeira de Serra Negra do Norte, no Seridó potiguar. O evento contou com a presença do deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa, que esteve acompanhado do prefeito Serginho Fernandes (PSDB), do vice João Enéas (PSB), ex-prefeito Dilvan Monteiro (PSDB) e vereadores.

“Este é um momento em que a fé e a cultura do nosso povo se misturam, renovando nossa esperança em dias melhores. Parabéns a Prefeitura e a população de Serra Negra pela bela Festa, e ao padre Gil, pároco da cidade, pela organização”, disse Ezequiel.

A Festa de Nossa Senhora do Ó começou no último dia 29 de agosto e prossegue até o próximo dia 8, com extensa programação. Neste domingo, por exemplo, além da Cavalgada, também foi realizada missa e batizados no início da manhã. O tema do evento em 2019 é “Identidade, vocação e missão”, enquanto o lema é “Ouçam o que o espírito diz à Igreja”.

Ações de Ezequiel

Serra Negra do Norte tem sido um dos municípios mais beneficiados por ações do mandato do deputado Ezequiel Ferreira. A cidade recebeu recentemente investimentos em segurança pública e infraestrutura, a partir da atuação do parlamentar. O município recebeu a doação de uma viatura policial da Assembleia Legislativa. O veículo está em uso na cidade, garantindo uma melhor cobertura policial nas ruas e levando uma maior sensação de segurança para a sociedade.

Também partiu de Ezequiel a iniciativa de solicitar ao Governo do Estado a ativação da delegacia local, bem como o envio de agentes e a aquisição de equipamentos para auxiliar no trabalho de policiamento ostensivo no município.

Ezequiel também trouxe outras ações benéficas a Serra Negra do Norte, como a recuperação da BR-427. Junto ao Dnit, o presidente da Assembleia recebeu a garantia da recuperação da BR 427 que passa em Currais Novos, Acari, Jardim do Seridó, Caicó e Serra Negra do Norte. A cidade ainda recebeu carros refrigerados e veículos e equipamentos para o fortalecimento das ações de Extensão Rural por meio do mandato do parlamentar.

Recentemente, o presidente da Assembleia apresentou mais requerimentos favoráveis a cidade. Ezequiel solicitou que seja firmado um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Serra Negra do Norte com o objetivo de pavimentar e drenar as ruas do município.