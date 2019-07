No Seridó, Ezequiel Ferreira participa dos 59 anos da Festa da Colheita em Cruzeta

Jornalista Rodrigo Rafael

A Festa da Colheita foi encerrada neste domingo (21) na cidade de Cruzeta. O evento, que completou 59 anos em 2019, contou com a presença do presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB). A tradicional festividade foi criada em 1960 pelo Padre Erneste da Silva Espínola, com o objetivo de promover a cultura entre a sociedade rural e urbana do município.

Ao lado do prefeito Sally Araújo, Ezequiel parabenizou a população pela bonita festa. “É sempre gratificante testemunhar a força cultura dos municípios do nosso Estado. A Festa da Colheita é uma tradição que reúne alguns dos maiores talentos populares do Seridó, além de expor o potencial da região, e nosso desejo é que ela cresça a cada ano”, disse o deputado.

Sally agradeceu ao apoio que tem recebido do mandato do deputado Ezequiel Ferreira e também da Assembleia Legislativa também esteve presente no evento a vice-prefeita Isa Carneiro, e vereadores. O evento ainda contou com a participação do médico Dr. Tiago Almeida, de Parelhas, do empresário Vijânio. O prefeito citou que recentemente foi iniciada a operação tapa-buracos na RN-288, estrada que liga Acari, Cruzeta, São José do Seridó e Caicó. Também por intermédio de Ezequiel, o município recebeu ambulâncias, viatura policial, pavimentação de ruas e barragens submersas para os pequenos agricultores. Ainda por meio de requerimentos apresentados pelo presidente da Assembleia Legislativa, Cruzeta também recebeu recursos para a quadra de esportes da cidade e poços tubulares em comunidades rurais.

Além de Ezequiel e Sally, Filho, de Acari, do padre Carlos Eduardo de Cruzeta, e do diretor-presidente da Emparn, Rodrigo Maranhão.