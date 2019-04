No Povoado São Sebastião, Prefeito Odon Jr visitou reformas de UBS e Escola Rural

A Unidade Básica de Saúde e a Escola Rural localizadas no Povoado São Sebastião, zona rural de Currais Novos, foram contempladas com reformas importantes para o melhor atendimento da população da comunidade. O Prefeito Odon Jr e o Secretário Municipal de Educação, Jorian Pereira, estiveram no Povoado na manhã desta quarta-feira, 10, e visitaram as Unidades de Saúde e de Educação que foram reformadas.

“Estas ações são de grande importância para a melhoria nos atendimentos à população que necessita da Unidade Básica de Saúde assim como para os nossos alunos que contam agora com uma escola bem estruturada”, comentou o Prefeito Odon Jr. Em conversa com os moradores, o Prefeito recebeu sugestões para ações em setores como agricultura, saúde, educação e pelo novo sinal de internet na comunidade. Os recursos para a reforma da UBS são oriundos de devolução da Câmara Municipal na legislação passada, que também teve um acréscimo de recursos próprios da Prefeitura, já a reforma da Unidade Escolar é de repasses do FNDE através do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.

