No Agreste, Ezequiel participa do Festival de Inverno de Serra de São Bento

Jornalista Rodrigo Rafael

A 9ª edição do Festival de Inverno de Serra de São Bento, no Agreste Potiguar tem comprovado que o evento já faz parte do calendário turístico do Rio Grande do Norte. O evento, que começou nesta sexta-feira (02) e segue até este domingo (04), contou com a presença do deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa, durante a programação da noite deste sábado (03). A expectativa é que 30 mil passem pelo Festival durante os três dias.

“O Festival de Inverno de Serra de São Bento já é uma tradição no nosso Estado e o seu sucesso reflete diretamente no fortalecimento da cultura local e no desenvolvimento da economia, gerando renda para a população local e impulsionando a região, que já é um forte polo turístico do RN. São ações que precisam de apoio, investimento e divulgação constante. Que o Festival de Inverno cresça cada vez mais”, disse Ezequiel.

A prefeita Wanessa Morais, a vice-prefeita Solange Ferreira, o ex-prefeito Chico de Erasmo, que criou o Festival de Inverno na cidade receberam Ezequiel Ferreira.

A programação do Festival de Inverno de Serra de São Bento conta com atividades culturais, esportivas e gastronômicas. As atividades mais uma vez, estão divididas entre a Praça do Turista e a Arena da Serra. No município, as pousadas e opções de hospedagem estão todas lotadas, o que também acontece nas cidades vizinhas.

Serra de São Bento tem por volta de 6 mil habitantes e consegue atrair visitantes durante todo o ano, em especial de junho a agosto, no inverno, quando as temperaturas baixam consideravelmente por conta da sua localização: fica a 400 metros de altitude e chega a registrar 12º C na época mais fria.